Villingendorf Bürger fordern Tempo-30-Zone

Erst ein Unfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer, dann, wenige Wochen später, eine Fußgängerin, die mitten im Ort von einem Lastwagen erfasst und so schwer verletzt wird, dass sie stirbt. Was muss noch passieren? Oliver Avemaria reicht es. Er wohnt an der Durchgangsstraße und fordert die Einführung einer Tempo-30-Zone. Deshalb will er eine Bürgerinitiative gründen.

Mit seinem Vorhaben ist er nicht alleine. Seit der Veröffentlichung seines Leserbriefs in unserer Zeitung sind viele weitere Bürger auf Oliver Avemaria zugegangen. Auch sie stört das hohe Verkehrsaufkommen im Ort. Das ist so, seitdem die Bundesstraße zwischen Zimmern und Dunningen saniert wird. Die Umleitungsstrecke führt mitten durch Villingendorf. Seit Monaten hält dieser Zustand an.

Gerade im Bereich der Schule entstehen immer wieder viele gefährliche Situationen