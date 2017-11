Botschafter Michael Collins besuchte die Grund- und Werkrealschule Villingendorf. In einer Feierstunde präsentierten die 35 Siebtklässler der sogenannten Irlandklasse mit ihren Klassenlehrerinnen, Eugenia Remisch und Birgit Schlieter, ihr Unterrichtsprojekt. Von den Ursprüngen des im Jahr 2008 gestarteten Projekts berichtete Rektor Rainer Kropp-Kurta. Michael Collins bedankte sich für das schwäbische Drei-Gänge-Menü, das ihm die Schüler nach seiner Anreise aus Berlin zubereitet hatten. Der Botschafter Irlands zeigte sich beeindruckt von der Vielschichtigkeit des Unterrichtsprojekts. Die Schüler der Irlandklasse ernannte Collins zu "Botschaftern der deutsch-irischen Freundschaft". Zusammen mit Elmar Conrads-Hassel vom Ireland Funds of Germany zeichnete er die Irlandklasse mit der Ehrung "An Duais Award 2017" aus. Foto: Remisch