Villingendorf Bis 1883 die Kirchturmspitze geziert

Interessant war es dabei, zu hören, dass es auf Gemarkung Villingendorf relativ viele Kreuzstandorte der verschiedensten Art gibt, mehr als in vielen anderen Gemeinden vergleichbarer Größe, und dass die Flurkreuze in Villingendorf von der Gemeinde errichtet wurden und nachweisbar von ihr seit mindestens 200 Jahren unterhalten werden.

Villingendorf zählt gegenwärtig sieben solcher Gemeinde-Flurkreuze; dazu kommen noch das Pulverkreuz, das Friedhofskreuz sowie das Flurbereinigungsdenkmal.

Nach der Art des Materials sind es in Villingendorf fünf Holz- und 17 Steinkreuze. Stationen mit Erläuterungen waren nach dem Strittkreuz: beim Bildstock Dreifaltig-keitstafel aus dem Jahr 1893, erst vor wenigen Jahren re­stauriert, bei den Brunnen am Beginn der Wegscheide und beim Eicheltäle, wobei sich hier die Denkmaleigenschaft nicht auf das Bauwerk, sondern auf die Historie bezieht.

Zwischen den beiden Brunnenstandorten wurde beim ältesten privaten Steinkreuz aus dem Jahr 1880 am Beginn der Silcherstraße halt gemacht. Dieses ist aus Seedorfer rotem Buntsandstein gefertigt. Es wurde von den Lindenwirtseheleuten Andreas und Katharina Kopf gestiftet.

Dass auch Gedenksteine zu den Kleindenkmalen zählen, wurde beim Gedenkstein des 1994 am Zimmerner Weg tödlich verunglückten Thomas Sekinger, kurz vor der Autobahnbrücke, verdeutlicht.

Eine Besonderheit steht ebenfalls am Zimmerner Weg, ebenfalls nahe der Autobahnbrücke, das Hummelbergkreuz. Dieses erhielt 1951 durch die Eheleute Magnus und Helene Mei, geborene Link, einen neuen Schilfsandsteinsockel an Stelle des bisherigen Metallunterbaus.

Der Kreuzaufsatz besteht bei diesem Wegkreuz aus einem filigranen, schmiedeeisernen Kreuz, das bis zur Erhöhung des Kirchturms anlässlich des Kirchenneubaus 1882/83 die Kirchturmspitze zierte. Der damalige Pfarrer Zell übergab das Kirchturmkreuz dem Dorfschmied Paul Link mit der Bitte, dieses für das Hummelbergkreuz zu verwenden.

Eine Besonderheit ist das Pulverkreuz aus dem Jahr 1890, ein Arma-Christi-, oder auch Waffen-Christi-Kreuz genannt. Als solches wohl das einzige im Landkreis Rottweil.

Das Privatkreuz der Familie Haag, Rottweiler Straße, ist ein sehr schönes Steinkreuz mit ädikulaförmigem Unterbau aus Schilfsandstein, mit vorderseitig eingetieftem rundbogigem Inschriftenfeld und bekrönendem Kreuzaufsatz.

Den Abschluss der Besichtigungsobjekte bildete das Starke-Seite-Kreuz, so benannt nach der Feldflur in der es steht. Es ist eines der Gemeinde-Flurkreuze, gefertigt 1890 aus grauem Schilfsandstein. Es ist in die Jahre gekommen und steht als nächstes Kleindenkmal zur Sanierung durch den Heimatpflegeverein an.

Zwischenzeitlich war es kühl geworden; es bot sich an, im Weinhaus Kreuz einzukehren, sich aufzuwärmen und zu stärken.