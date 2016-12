Villingendorf Besinnliche und heitere Momente

Villingendorf. Der Nachmittag wurde mit einer ökumenischen Adventsandacht eröffnet, die von Pastoralreferent Klaus Bangert, auch in Vertretung von Pfarrerin Esther Kuhn-Luz, gestaltet wurde. Die in der Andacht erzählte "Legende von Varenka" handelte von einer Frau, die in einem kleinen Holzhaus mitten in den Wäldern Russlands wohnte. Dieses Haus wurde ein Ort der Geborgenheit und des Friedens für Menschen, die auf der Flucht waren, weil Krieg herrschte.

Die Liebe Varenkas zu Mensch und Tier, ihre Sorge für alle, die zu ihr kommen, ihr großes Vertrauen, dass Gott sie schützt, veranschaulichte die Kraft des Friedens inmitten von Gewalt und Krieg. Die Aktualität der Legende in Bezug auf das Weltgeschehen, so der Pastoralreferent, sei auch heute nicht zu verkennen. Mit dem Adventslied "O Heiland reiß die Himmel auf" wurde die Andacht beschlossen.

Das bewährte Helferteam wurde von den Schülern der Irlandklasse 2016/2017, der siebten Klasse der Grund- und Werkrealschule, lobenswert mitunterstützt.