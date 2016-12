Villingendorf Begeisterung auf ganzer Linie

Im Anschluss hatten die Alt­oberndorfer Filmmusik beim Medley "Bond… James Bond" im Programm. Mit "The Best Of Earth, Wind & Fire" beendeten sie ihren Konzertpart. Natürlich wurden sie erst nach einer Zugabe vom Publikum entlassen.

Enorme klangliche Bandbreite zu Beginn

Nach einer Pause übernahm die Musikkapelle Villingendorf die Regie auf der Bühne. Bereits mit den ersten Akkorden aus "Aces" ließ das Orchester erahnen, über welche enorme klangliche Bandbreite und musikalische Differenzierungsmöglichkeiten es verfügt. Zunächst kraftvoll, fast schon spektakulär, dann leise, in feinen Soloparts gezeichnete Stimmungen, wieder abgelöst durch perkussive Elemente in atemberaubendem Tempo – all das ließ diese Hommage des Komponisten an die besten Jet-Piloten der Welt als brillantes Feuerwerk erklingen.

Nun folgte der unzweifelhafte Höhepunkt des Abends. In "La Corrida De Toros" erzählt der Schweizer Komponist Mario Bürki im Stile be­ster Programmmusik den ­rituellen Ablauf eines Stierkampfes. Übergangslos finden sich die Zuhörer mitten in einer Arena wieder.

Zunächst langsam, fast tänzerisch, von rhythmischen und klanglichen Elementen des Paso Dobles und des Tangos getragen, umkreist der Matador den Stier. Immer schneller, lauter und wilder wird die Musik. Von rasenden Läufen im Holz geschmückt, pulst der asymmetrische Rhythmus nun im freieren Stil des Flamencos, packt den Zuhörer und lässt ihn die wachsende Spannung, die Unruhe und Gefahr fast körperlich spüren. Das Orchester spielte wie entfesselt und dennoch behielt Dirigent Michelfeit die Kontrolle. Wirbelnde Staccato-Passagen, knifflige technische Läufe, kraftvolle Einsätze der Blechregister vereinen sich mit der hochkomplexen Metrik der verwendeten spanischen Folklore zu einem geradezu enormen Klangbild, das in einen abschließenden Triumphzug von ungeheurer Kraft mündet.

Die Solisten zeigten sich durchweg auf der Höhe, alle Register waren fein aufeinander abgestimmt. So geriet dieser Stierkampf zu einem Hörgenuss.

Und gleich folgt das nächste Abenteuer

Nach diesem imposanten Klangerlebnis war nicht etwa Durchatmen angesagt; sofort stürzten sich die Musiker in das nächste Abenteuer. Mit dem Soundtrack zum Animationsfilm "Drachenzähmen leicht gemacht" wurde das Genre Filmmusik bedient.

Hans-Joachim Rhinow versetzt in seinem "Nutcracker-Swing" die bekannten Melodien von Tschaikowsky mit Elementen des Jazz und der lateinamerikanischen Musik. Die Villingendorfer Musiker bewiesen, dass sie auch hier musikalisch zu Hause sind.

Die Zuhörer würdigten die sehr gelungene Darbietung mit lang anhaltendem Applaus und forderten vehement eine Zugabe.

Als adäquater Schlusspunkt eines äußerst gelungenen Konzertabends erklang der Marsch "Kaiserin Sissi", quasi ein Dankeschön des Orchesters an die Fans der klassischen Blasmusik.