Villingendorf Baseballer schreiben Jugendarbeit ganz groß

Aktivitäten wie der alljährliche Familienbrunch, das Moonlightkegeln, der Vereinsausflug zum Pokalfinale nach Bretten und die Weihnachtsfeier sind wichtige Bestandteile, um das Wir-Gefühl der Baseballfamilie zu stärken. Veranstaltungen wie das T-Ball-Turnier mit Open-Air-Konzert, die Beteiligung am Dorffest und das Herbstturnier dienen aber auch der Werbung für die Randsportart Baseball und der Finanzierung des Sportbetriebs.

Seit Jahren bereits sehr erfolgreich unterwegs ist der Verein in der Jugendarbeit: bei den Kleinsten, den Cavekids, denen das Interesse und den Spaß an der Sportart vermittelt wird, und bei der Jugendmannschaft, die die Spieler ausbildet, im Spielbetrieb integriert und auf spätere Aufgaben wie den Einsatz in den Erwachsenen-Teams vorbereitet und somit ein Fundament für die Erhaltung der ersten Mannschaft bietet.

Die Jugendbeauftragte Vivian Kurbel berichtete über allerlei Positives wie den Turniersieg der Cavekids in Gammertingen bei ihrem allerersten Turnier und den dritten Platz der Jugendmannschaft in der Landesliga. Beide Gruppen erfreuen sich steigender Mitgliederzahlen und bescheinigen dem agilen Jugendtrainer-Team, bestehend aus der Jugendbeauftragten, Stefan Kiefer, beide als Trainer der Cavekids, sowie Raimund Wagner und Guido Piacentini, beide als Trainer der Jugendmannschaft, eine exzellente Jugendarbeit.