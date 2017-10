Villingendorf Backen, bauen, bürsten und biegen

Nachdem die Schüler am Einführungstag ihre persönlichen Ziele anhand der "Smart-Regel" festgelegt und das Thema "Schlüsselqualifikationen in der Berufswelt" behandelt hatten, konnten sie in den darauffolgenden Tagen zwischen verschiedenen Berufsbildern wählen.

In einem jeweils zweitägigen Praktikum wurden dabei vier der folgenden Berufsbilder praxisnah erkundet: Büro, Elektro, Metall, Bäcker, Verkäufer, Zimmerer Schreiner und Friseur. Dabei standen sowohl die Auszubildenden als auch die Lehrmeister mit Rat und Tat zur Seite. Die Reflexion am letzten Tag des Praktikums zeigte, dass die Tage intensiv und lehrreich waren. Viele haben ihre Berufsrichtung gefunden. Einige Schüler gingen sogar noch einen Schritt weiter und verkündeten freudestrahlend: "Ich hab meinen Wunschberuf gefunden."