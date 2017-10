Villingendorf Aus Villingendorf in die weite Welt

Villingendorf. Seit 2014 beteiligt sich die Klassenstufe 10 der GWRS Villingendorf an der weltweit größten Geschenkaktion für Kinder in Not. Die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" hat über viele Jahre bereits 146 Millionen Kinder in rund 150 Ländern erreicht. Gesammelt und gepackt wird für die Hilfsorganisation "Geschenke der Hoffnung". Zielgruppe sind Kinder, die in absoluter Armut und Not leben müssen.