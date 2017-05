Villingendorf Aufatmen in der Oberndorfer Straße

Der Ingenieur sieht es für die Rottweiler Straße als sinnvoll an, die Ausschreibung aufzuheben und keine Arbeiten zu vergeben. Er empfiehlt, einen zweiten Versuch im November oder Dezember zu starten, damit im zeitigen Frühjahr 2018 Männer und Geräte anrücken können. Dies meint der Gemeinderat genauso. Einstimmig.

Als relativ beruhigend darf gesehen werden, dass unter der Rottweiler Straße sinnbildlich keine Leichen liegen. Wie der Ingenieur auf Nachfrage mitteilt, sei die Kanalbefahrung erfolgt, weil der Landkreis den Belag der Kreisstraße erneuern wollte. In so einem Fall bietet es sich an, unterirdisch reinen Tisch zu machen, damit die Straße nicht zeitnah erneut aufgerissen werden muss. Unterirdischer Sanierungsbedarf sei vorhanden, so Weisser, doch normalerweise wäre eine Kanalbefahrung erst in fünf Jahren erfolgt.

Eine andere Baustelle ist davon jedoch nicht betroffen. Und zwar eine des Bundes: die Sanierung der Bundesstraße 462 ab der Ausfahrt Zimmern bis Dunningen. Dies bedeutet, dass Verkehr umgeleitet werden muss – und zwar über das Eschachtal und die Hochwaldstraße. Dort soll, wie bereits in der Vergangenheit praktiziert, Tempo 30 gelten, ein Halteverbot eingerichtet werden und – neu – eine Fußgängerampel bei der "Krone" ihren Dienst tun.

Für die fraglichen drei Sanierungsabschnitte der B 462 wird laut Bürgermeister Karl-Heinz Bucher grob mit einer Bauzeit von einem Vierteljahr ab Juli kalkuliert. Hier ist das Regierungspräsidium Freiburg, Straßenbauamt Donaueschingen, der Spielmacher.

Dies bedeutet aber auch, dass die Umleitung über die Oberndorfer Straße nicht mehr erforderlich ist, da ja die Rottweiler Straße im Jahr 2017 bleibt, wie sie ist.