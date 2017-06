Villingendorf Auf der Suche nach Fachkräften für Betriebserweiterung

Bürgermeister Karl-Heinz Bucher begleitete den Landespolitiker aus Rottweil beim Besuch des viertgrößten Arbeitgebers. Eberhard Scheidel, Spezialist für Kunststoffe und Glas, siedelte nach der Firmengründung 1989 vier Jahre später nach Villingendorf um. 2001 erfolgte der zweite Neubau, und 2011 kam die näch­ste Erweiterung.

Gerhard Aden war sehr angetan von dieser Entwicklung "mit Augenmaß". Das breite Anwendungsspektrum für Industrie und Handwerk leiste das Unternehmen mit einem modernen Maschinenpark, qualifizierten Mitarbeitern und erreiche dadurch ein hohes Maß an Qualität, erfuhren die Gäste von der FDP. Adens Mitarbeiter Daniel Karrais interessierte sich für das Ausbildungskonzept. Der rührige Firmenchef beschäftigt augenblicklich fünf Azubis im kaufmännischen und gewerblichen Bereich. Für den gewerblichen Bereich werden für dieses Jahr noch ein bis zwei Auszubildende als Verfahrensmechaniker gesucht. In Kooperation mit dem Arbeitsamt Villingen sucht SK Scheidel nach Möglichkeiten, wie Flüchtlinge in den Arbeitsprozess integriert werden könnten und welche Voraussetzungen notwendig seien.

Die Frage nach der Unternehmensnachfolge konnte der Unternehmensgründer lächelnd beantworten. Im Familienbetrieb seien Ehefrau Katharina, die die Produktion leite, und Sohn Moritz, der ein BWL-BA-Studium an der Steinbeis-Akademie berufsbegleitend absolviere, fest eingebunden. "Da braucht es ihnen um die Zukunft des Unternehmens nicht bange zu sein," so anerkennend der liberale Abgeordnete.