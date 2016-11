Villingendorf Atempause für sinnvolle Sache

Cantilena ist ein kleiner Frauenchor in Villingendorf, der seit März 2002 besteht und damals von zehn Frauen aus Freude am Singen neugeistlicher Kirchenlieder ins Leben gerufen wurde. Aktuell besteht er aus sechs Sopranistinnen und vier Altistinnen, begleitet von Keyboard und Gitarre. Die musikalische Leitung hat Gitarristin Agnes Bangert. Das hauptsächliche Liedgut sind nach wie vor die neugeistlichen Kirchenlieder. Gestaltet werden damit vor allem Jugend- und Familiengottesdienste in der Kirchengemeinde St. Gallus mit. Ebenso hat Cantilena Erstkommunionen, Firmungen und Hochzeiten musikalisch umrahmt.

Das Konzert am 20. November steht unter den Titel Atempause. In einer schnelllebigen und hektischen Zeit wünschen sich viele eine Verschnaufpause und wollen zur Ruhe kommen. Es wird gehofft, dass sich die Zuhörer von der Lied- und Textauswahl angesprochen fühlen. Bei diesem Konzert spielt eine Geigerin mit. Der Eintritt ist frei. Spenden sind dafür möglich. Der Reinerlös des Konzertabends wird an die Katharinenhöhe in Schönwald gespendet.

Die Katharinenhöhe ist eine Rehaklinik für krebs- und herzkranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Cantilena will sich mit der Spende speziell an der Anschaffung einer Winterausrüstung für die Kinder und Jugendlichen in der Rehaklinik beteiligen.