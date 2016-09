Villingendorf (ans). Erneut landete das geplante Wohn- und Geschäftshaus in der Kirchgasse auf dem Tisch der Villingendorfer Gemeinderäte, in dem vier Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten verwirklicht werden sollen. Schon vor einem guten halben Jahr wurden vom Rat einige Befreiungen ausgesprochen. Seither hätten Bauherr und Planer mehrfach das Gespräch mit der Verwaltung und dem Baurechtsamt gesucht, erläuterte Hauptamtsleiter Armin Mei. Im Wesentlichen drehten sich die Gespräche um die Anordnung der Stellplätze und die Überschreitung der Grundflächenzahl, die sich dadurch ergibt. Während die Verwaltung ihre Zustimmung erteilte, zweifelten die Räte die Lösung an. Keiner der heutigen Mittelklassewagen würde innerhalb der Parksituation dann noch ein Durchkommen finden, sagte etwa Jürgen Storz. Aus rechtlicher Sicht stehe dem Vorhaben indes nichts entgegen, so Bürgermeister Karl-Heinz Bucher. Bis auf eine Gegenstimme von Jürgen Storz wurde der Vorlage zugestimmt.