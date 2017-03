Villingendorf Angebotspalette ist größer geworden

Alles andere ist neu: Die Hallers bieten Sportbekleidung, Sportschuhe, Trainingszubehör, Spielbälle, Pokale, Auszeichnungen sowie Textilveredelung mit einem Beflockungs- und Bedruckungsservice an. Thomas Haller meint: "Wir sind jetzt näher am Kunden, und in den Schaufenstern können wir unsere Ware besser präsentieren."

Begeistert zeigt sich Bürgermeister Karl-Heinz Bucher: "Ich bin froh, dass wir keinen Leerstand in der Ortsmitte haben. Es ist ein sehr positives Signal." Bucher weiß: Der Laden ist vor allem für ältere Mitbürger ein wichtiger Treffpunkt. Hier informiert man sich auch mal darüber, was in der Gemeinde passiert, hier tauscht man sich aus.

Den nahtlosen Wechsel loben auch Ulrich Schanz und Inge Aigeldinger vom Gewerbeverein "WIV". Schanz unterstreicht: "Es ist nicht selbstverständlich in einem Dorf. Deshalb sind wir dankbar, dass es hier weitergeht."