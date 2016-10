Villingendorf Amok-Gefahr hat Kosten steigen lassen

Sauer stieß Karl-Heinz Wachter der Schülerbustransfer zwischen Dietingen und Villingendorf auf. Die Schülerbeförderung wird im Allgemeinen vom Kreis bezuschusst. Die Strecke von Dietingen nach Villingendorf ist neu. Sie wurde eingerichtet, nachdem die Hauptschule in Dietingen geschlossen und viele Dietinger Schüler an die Werkrealschule Villingendorf wechselten. Eine Sonderstellung, für die der Kreis noch keine Regelung gefunden hat.

Mithin fehle laut Martin Schwellinger eine Satzungsänderung. "Wir müssen die Ko­sten zu 100 Prozent alleine tragen", schimpfte Wachter über die zögerliche Haltung des Kreises, der schon längst auf die "gewaltigen Veränderungen" in der Schullandschaft hätte reagieren müssen.

Insgesamt erwies sich der Verwaltungshaushalt als "äußerst solide", wie Hardtmann betonte. Auf die goldenen Jahre zwischen 2012 und 2015 kann Villingendorf wie andere Gemeinden indes nur wehmütig zurückblicken.

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftete in diesen Jahren eine Zuführungsrate von teilweise weit über eine Million Euro, während für das Jahr 2017 nur noch 210.000 Euro Zuführung an den Vermögenshaushalt zu erwarten wären.

Zwar verbesserten sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 die Gewerbesteuereinnahmen, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und auch der Umsatzsteuerbeteiligung, aber die höhere Steuerkraftsumme falle dem Finanzausgleich zum Opfer. "Es bleibt nicht mehr viel übrig", so Hardtmann. Bei einer vergleichbaren Betrachtung zum laufenden Jahr werde sich die Situation daher nur um knapp 36.000 Euro verbessern.

"Hoher Batzen"

Darüber hinaus spüre der Verwaltungshaushalt die erhöhten Anforderungen im Betreuungsbereich, mithin die gestiegenen Personalkosten. Die geplanten Investitionen 2017 würden dem zu Folge einen "gewaltigen Eingriff" in das Sparkässchen der Gemeinde bedeuten, so Hardtmann, der den "hohen Batzen" für die Erweiterung der Kinderkrippe andeutete. Genaueres wird in der kommenden Sitzung mit dem Entwurf zum Vermögenshaushalt diskutiert.

Den Entwurf zum Verwaltungshaushalt befürwortete das Gremium einstimmig.