Villingendorf "Adventskalender" in neuer Form

Heute, Donnerstag, eröffnet Bürgermeister Karl-Heinz Bucher mit Bläsergruppe und Vorbereitungsteam den neu gestalteten Villingendorfer "Adventskalender". Am Montag, 5. Dezember, kommt der Nikolaus mit den Hirschgässlemusikanten zum Rathaus. Am Mittwoch, 7. Dezember, sind die Klassen 3a/3b aktiv. Treffpunkt ist die Aula der Schule. Am Freitag, 9. Dezember, tritt der Cavemen-Chor auf. Am Montag, 12. Dezember, engagiert sich die Gruppe Cantilena, am Mittwoch, 14. Dezember, der Kindergarten St. Maria, am Freitag, 16. Dezember, die Ministranten.

Während am Montag, 19. Dezember, der Kindergarten Waldenwiesen an die Reihe kommt, sind am Mittwoch, 21. Dezember, Projektchor und Jugendchor der Chorvereinigung plus Vorbereitungsteam gefragt. Und der Freitagabend, 23. Dezember, gehört dem Vorbereitungsteam. Dazu gehören: Ellen Bühl, Simone Friedrich-Bühl, Brigitte Hofmann, Jutta Naue, Martina Ruof, Irma Schwellinger und Claudia Weindinger; Beleuchtungstechnik und Aufbau: Hanspeter Danner, Gottfried Engesser, Hermann Kammerer und Viktor Burry; Holzbauarbeiten und Aufbau: Martin Mei, Josef Nester, Edmund Kammerer und Eva Schäfer; Tannenbäume: Familie Broghammer; Beleuchtung des Baums an der Ecke Haupt-/Hochwaldstraße: Narrenzunft Villingendorf.