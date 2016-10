Villingendorf Ab dem 2. November

Laut Mitteilung der Gemeindeverwaltung verlaufen die Arbeiten am neuen Kreisverkehr am Ortsausgang Richtung Herrenzimmern planmäßig und zügig. Derzeit werde die Ostseite des Kreisverkehrs mit der Einmündung Stadionstraße und den Querungshilfen in der Stadionstraße und der Neckarstraße hergestellt.

Damit nähert sich die Bauphase II ihrem Ende. Wie bereits früher angekündigt, muss in der anstehenden Bauphase III die Herrenzimmerner Straße für die Dauer von voraussichtlich drei Wochen voll gesperrt werden.

Für Fahrten in Richtung Bösingen und aus Richtung Bösingen wird eine überörtliche Umleitung über Dunningen und über Epfendorf eingerichtet. Eine innerörtliche Umfahrung sei laut Rathaus nicht möglich. Eine denkbare Variante über den Feldweg Hinter Stephanswäldle sei nicht umsetzbar, da dieser Weg noch im Bau sei. Eine frühzeitige Fertigstellung dieses Weges sei nicht möglich gewesen, weil das verwertbare Aushubmaterial aus der Baustelle Kreisverkehr im Feldweg wieder eingebaut werde. Dies spare Kosten und schone die Umwelt. Omnibusverkehr, Linien 20/21/22, Bösingen-Rottweil: Der Linienverkehr fährt planmäßig nach Fahrplan, informiert die Behörde. Die Haltestelle an der Herrenzimmerner Straße Richtung Bösingen werde während der Vollsperrung nicht bedient. Verzögerungen bei Anfahrts- und Ankunftszeiten wegen der Umleitung könnten nicht ausgeschlossen werden. Verkehr aus dem Gewerbegebiet Dürrenhölzle: Durch die Vollsperrung sei es notwendig, bei Fahrten vom Gewerbegebiet Dürrenhölzle in Richtung Ortsmitte beziehungsweise umgekehrt die überörtliche Umleitungsstrecke zu benutzen. Die Gewerbebetriebe werden gebeten, ihre Zulieferer und Abholer entsprechend zu unterrichten.