Villingendorf 54 Schuhkartons fix und fertig übergeben

Villingendorf. Nach Wochen der Arbeit mit Spendensammeln, Preisevergleichen, Einkaufen und Schuhkartonspacken habe sich die Arbeit auf jeden Fall gelohnt, teilte die Schule mit. Kindern, die sonst nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, das war von Anfang an das erklärte Ziel der Projektgruppe.

Am Ende hätten doppelt so viel Schuhkartons gepackt werden können, aber irgendwann musste das Projektteam mit einer gewissen Anzahl planen, denn keiner konnte von so einer riesigen Spendenbereitschaft ausgehen.

Erwartungen um vieles übertroffen