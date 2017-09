Eine große Gruppe des Villingendorfer Jahrgangs 1966/67 war mit dem 50er-Ausflug unterwegs. Nach dem Frühstücksstopp in Webers Backstube, Caféhaus in Friedrichshafen, ging es zu einer Führung mit Probe in die Feinbrennerei Prinz (Hörbranz). Anschließend wurde das Wälderbähnle zur Fahrt durch den Bregenzerwald angesteuert. Ein gemütlicher Abend mit Bildern und viel Gesang krönte im Jugendsportheim Damüls, wo übernachtet wurde, den ersten Tag. Aufgrund des Wetters (Schnee auf dem Bergen und Regen im Tal) ging es am anderen Morgen zur "inatura" nach Dornbirn und von dort nach einer Vesperpause aus dem gut bestückten "VfB-Vesperkoffer" zur Käsereibesichtigung in die Sennerei Vogler (Gospoldshofen). Hier fand im Sennerstüble das Abschlussessen statt. Nach einem harmonischen und geselligen Wochenende kehrten die Jahrgänger mit reichlich guter Laune zurück in die Heimat. Foto: Gaiselmann