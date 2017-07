Villingendorf 50 Schüler in die Zeitmaschine gesetzt

Villingendorf. Schulleiter Rainer Kropp-Kurta erinnerte in seinen einführenden Worten an die Kultfilme aus den 1980er-Jahren und zog die Parallele vom Marty McFlys Abenteuern in seiner Zeitmaschine und den Lebensentscheidungen und Zielsetzungen der Abschlussschüler.

In seinem Grußwort ließ Bürgermeister Karl-Heinz Bucher das ereignisreiche, intensive und erfolgreiche Schuljahr Revue passieren und gratulierte den beiden Landespreisträgern Robert Erk und Justin Holzer.

Die Klassenlehrer der zehnten Klassen, Sabine Gauß und Jan Hofelich, schlüpften in die Rolle von "couch potatoes" und stolperten beim Zurückspulen einer alten Video-Kassette über die Höhepunkte der vergangenen Monate. Die Zehntklässler wiederum stellten das Bewerbungstraining, den Tanzkurs oder die Prüfungssituation in kleinen amüsanten Sketchen, sehr zur Erheiterung des Pu­blikums, dar. "Back to the future" ging es ebenso in einem kleinen Film über die Abschlussfahrt an den Gardasee. Schließlich richteten Gauß und Hofelich das Wort an ihre Schützlinge und bemühten das Bild eines Pinguins, der nur in seinem Element zur vollen Entfaltung käme. "Findet euer Wasser und dann springt!", riefen die Klassenlehrer den "Zehnern" abschließend zu. Für den Elternbeirat gratulierte Stefan Weidle, für den Förderverein Ralf Denkinger und Birgit Zimmermann den Entlassschülern zum Erfolg. Die Fördervereinsvorsitzende zeichnete Justin Holzer und Robert Erk mit dem Sozialpreis des Schulfördervereins aus.