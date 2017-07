Villingendorf 50 Schüler in die Zeitmaschine gesetzt

Die Zehntklässler wiederum stellten das Bewerbungstraining, den Tanzkurs oder die Prüfungssituation in kleinen amüsanten Sketchen, sehr zur Erheiterung des Pu­blikums, dar.

"Back to the future" ging es ebenso in einem kleinen Film über die Abschlussfahrt an den Gardasee. Schließlich richteten Gauß und Hofelich das Wort an ihre Schützlinge und bemühten das Bild eines Pinguins, der nur in seinem Element zur vollen Entfaltung käme. "Findet euer Wasser und dann springt!", riefen die Klassenlehrer den "Zehnern" abschließend zu. Für den Elternbeirat gratulierte Stefan Weidle, für den Förderverein Ralf Denkinger und Birgit Zimmermann den Entlassschülern zum Erfolg. Die Fördervereinsvorsitzende zeichnete Justin Holzer und Robert Erk mit dem Sozialpreis des Schulfördervereins aus.

Letzterer ergriff in seiner Eigenschaft als Klassen- und Schülersprecher das Wort und bedankte sich bei einer "starken Schule", die er und alle Klassenkameraden in bester Erinnerung behalten würden. Dem schlossen sich die Elternvertreter der zehnten Klassen, Robert Hudalla und Roland Erk, verbunden mit dem Dank an das Lehrerkollegium und das Schulteam, nahtlos an.

Zehn plus neun

Begleitet von persönlichen Worten erhielten die Entlassschüler schließlich ihre Zeugnisse. Bei 41 Hauptschulabschlüssen und 25 Mittleren Bildungsabschlüssen wurden zehn Belobigungen und neun Preise ausgesprochen.

Neben dem allgemein hohen Leistungsniveau und den beiden Landespreisträgern hoben Schulleiter Rainer Kropp-Kurta und Klassenlehrer Jan Hofelich einen besonderen Schüler heraus: Nadem Mirza Sleiman aus Horgen. Er habe in nur eineinhalb Jahren nach seiner Flucht aus dem Nordirak einen soliden Hauptschulabschluss und die Aufnahmeprüfung zur zweijährigen Berufsfachschule in Schramberg geschafft.

Viele gute Gründe also, auf die Abschlussklasse anzustoßen. Bei einem kalten Buffet, ausgerichtet von den an der Schule verbleibenden 26 Neuntklässlern und den Lehrerinnen Ines Hetzel und Birgitt Schlieter, klang eine stimmungsvolle Feier aus. Die 50 Entlassschüler ließen ihre guten Wünsche für die Zukunft an Luftballons in den Abendhimmel schweben.

Hauptschulabschluss

Gemeinde Bösingen: Andreas Becher, David Becher, Alessio Corvaglia, Noah Pfister, Kon­stantin Wagner.

Gemeinde Dietingen: Doreen Bihler, Samuel Carstens, Nico Deutschle, Nadja Geschwill, Nina Geschwill, Ramona Grünwald, Silas Häsler, Michael Helwich, Ciara Hug, Belana Kleis, Manuel Merz, Tobias Richert, Nicole Schimanski.

Gemeinde Epfendorf: Jasmin Dußling (Preis), Samira Häsler, Felix Kremmler (Lob), Elias Schuhmacher, Linda Wörrle (Lob), Jana Zappel (Preis).

Stadt Oberndorf: Isabella Ajrusev (Lob), Songül Ajrusev (Lob), Nils Lamprecht, Felix Müller.

Stadt Rottweil: Jana Dziuba, Nick Faltynek, Thomas Rupp.

Gemeinde Villingendorf: Felix Banholzer (Preis), Timo Ganter (Lob), Marius Hörr (Preis), Kevin Meling, Alena Müller (Preis), Johannes Niederquell, Lucas Steiner (Preis), Rosa Villeda Cantarero, Michael Vosseler.

Gemeinde Zimmern: Nadem Mirza Sleiman.

Mittlerer Bildungsabschluss

Gemeinde Bösingen: Thomas Pabst, Jonas Reger, Anna Zelenika (Preis).

Gemeinde Deißlingen: Alexander Olykeinen.

Gemeinde Dietingen: Robert Erk (Preis, Landespreis Werkrealschule, Sozialpreis des Schulfördervereins), Christian Frommer, Robin Haigis, Alina Jarzina (Lob), Lukas Kleiner, Noah Martin (Lob), Lukas Schippert (Lob).

Gemeinde Epfendorf: Tatjana Pichler.

Stadt Oberndorf: Domenik Bajraktari.

Stadt Rottweil: Leo Klingelhöfer (Lob), Pittayad Mosri, Cathleen Pfriender, Luisa Siino (Lob).

Gemeinde Villingendorf: Alex Balogh, Gülnur Gön, Justin Holzer (Preis, Landespreis Werkrealschule, Sozialpreis des Schulfördervereins, Wirtschaftspreis der Kreissparkasse Rottweil), Vanessa Kläger, Ruwim Saam, Marina Witmaier.

Gemeinde Zimmern: Alessio Calandra, Alina Kelmendi.