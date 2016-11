Villingen-Schwenningen Zwölf sind startklar

Das Unternehmen stellt seit über 80 Jahren hochpräzise Bauteile aus Zink und Aluminium für die Automobilindustrie her. Vor fünf Jahren wurde das Sortiment mit der Entwicklung einbaufertiger Komponenten ausgeweitet. Dafür wurde ein weiteres Werk aufgebaut und in diesem Jahr wurde bereits das zwölfte CNC-Bearbeitungszentrum mit bis zu Fünf-Achs-Doppelspindler in Betrieb genommen. Eisenmann Druckguss nahm in diesem Jahr das zwölfte CNC-Bearbeitungszentrum in Betrieb.

Insgesamt investierte Eisenmann Druckguss in den letzten Jahren 7,6 Mio. Euro in die Nachbearbeitung von Aluminium-Gussteilen und schuf damit in Villingen 40 neue Arbeitsplätze. Alle Maschinen laufen dreischichtig und unter Vollauslastung. Dazu der Produktionsleiter Harry Steinhauer: "Wir sind stolz auf die Erfolge als innovativer Entwicklungspartner im Bereich der neuen Technologien bei Elektro- und Hybridfahrzeugen."

Über die Eisenmann Druckguss GmbH: Die Wurzeln der Unternehmensgeschichte der Eisenmann Druckguss GmbH reichen zurück bis in das Jahr 1933. Wie so manche moderne Gründer-Story hat die Firmengeschichte "in einer Garage" begonnen. Genauer gesagt in einem Kellergewölbe, in dem Fritz Eisenmann im Jahre 1933 mit einer speziell modifizierten Gussmaschine bereits 100. millimetergenau produzieren konnte. 220 Mitarbeiter entwickeln und fertigen am Standort in Villingen hochwertige Präzisionsteile und Komponenten für namhafte Hersteller der Automobilindustrie und anderer Branchen.