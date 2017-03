Villingen-Schwenningen Zwist mit Behörden ist schon Routine

VS-Schwenningen. Besitzer Salman Iliksoy hätte wohl nie gedacht, was er sich alles aufbürdet, als er das marode Haus In der Muslen 53 im Jahr 2010 gekauft hatte. Denn das Gebäude hat eine traditionsreiche Geschichte hinter sich, wurde 1922 von der Familie Kienzle mit sechs Wohnungen errichtet und sollte den Mitarbeitern der Uhrenfabrik dienen, berichtet Alfred Schwander, Fachmann für Altbau und Energie, der die Sanierung des Haupthauses von Anfang an leitet. Schwander führt eine fast 60-jährige Berufserfahrung mit sich, ist nach eigenen Worten am Bau und an der Geschichte hängengeblieben und hat deutschlandweit gebaut.

Er zeigt die Urpläne des Hauses von 1922. Beim Verkauf durch die Kienzle-Erben an Iliksoy seien die Wohnungen leergestanden und stark sanierungsbedürftig gewesen. "Die Decken waren voll mit Kohle und Stroh", erinnert sich der Technische Betriebswirt. Auch alte Bücher aus der Vorkriegszeit hätten sie gefunden.

Die Investitionen in die Wohnungen sollten sich durch Mieteinnahmen refinanzieren. Für die Umgestaltung im Sinne der gesetzlichen Energie-Vorgaben hatte Iliksoy Anfang 2011 das Stadtbauamt konsultiert. Das wiederum meldete das traditionsreiche Gebäude ans Denkmalamt. Die Folge: Ein Denkmalschutz wurde verhängt, der türkischstämmige Inhaber war zum Sanierungsstopp gezwungen. Noch heute kann Schwander nicht nachvollziehen, warum die Stadt beim Haus mit diesem "miserablen Zustand" auf den Denkmalschutz gepocht hatte.