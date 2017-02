Villingen-Schwenningen Zwischen Lebensfreude und Leid

Im zweiten Teil wird "Nocturens" eine Choreographie zur schwermütigen Musik von Fédéric Chopin aufgeführt. Die strenge puristische ­Kleidung, konzentriert den Blick ausschließlich auf die sich perfekt bewegenden Tänzer, die sich in Anmut und perfekter Eleganz annähern und aneinander festhalten. Im Gleichklang zu der dunklen, düsteren romantischen Musik sind die Tänzer in schneller Folge wieder disharmonisch, sogar zupackend. Abwechselnd wieder Liebende, um dann trippelnd rückwärtsgehend die ganze Palette der Gefühle mit ihrem Körper ausdrücken.

Der dritte Teil, Bolero zur Musik von Maurice Ravel, zeigt eine Gruppe von ­Tänzern umgeben von vier durchsichtigen Wand­schirmen auf der Suche nach der Freiheit. Seelenlos, durch den fast nicht sichtbaren Anzug, wie Puppen wirkend bewegen sich die Tänzer zu der mechanischen Wiederholung der Musik, perfekt in soldatischem Gleichschritt, willenlos den Kopf schüttelnd, bis hin zu einem intensiven Finale in dem die Tänzer in Schönheit sich selber finden.

Publikum verabschiedet Compagnie mit Jubel

Der Abend war ein besonderes Erlebnis. Das Ensemble bringt das Kunststück fertig, sehr Schweres leicht aussehen zu lassen. Das ergriffene, verzauberte Publikum verabschiedet die Compagnie mit einhelligem Jubel.