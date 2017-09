Villingen-Schwenningen Zwischen Grachten und Giebelhäusern

VS-Villingen. Die Galerie Bovistra eröffnet am Samstag, 30. September, 19 Uhr, ihre neue Ausstellung "One Day Amsterdam". Die beiden Fotografen und Galeristen Ralf Wehrle und Uwe Frank, die in Mönchweiler auch ihr Fotostudio Black&White betreiben, zeigen ihre Eindrücke – in Ansichten, Ausschnitten und Details – der bekannten Hafenstadt, die sie an einem Tag mit dem Fahrrad dort sammelten.