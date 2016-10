Villingen-Schwenningen Zwischen "Android" und "iOS"

VS-Villingen. 19 Uhr, die Hausaufgaben sind gemacht, die Vorbereitungen für den nächsten Schultag getroffen. Jetzt ist endlich Zeit, um das spannende Buch weiterzulesen. Doch die Schülerin vom Gymnasium am Romäusring kann keinen Satz richtig zu Ende lesen. Schon beim vierten Wort hat sie den Anfang vergessen. Schuld ist das ständige Blinken und Brummen ihres Smartphones, das Whatsapp-Nachrichten ankündigt. Sie könnte es einfach ausschalten oder auf stumm. Aber irgendwie will sie dann doch wissen, was Thema in der Klassengruppe ist. So schildert das Mädchen ihre Erfahrung beim Workshop rund um Facebook, Whatsapp, Smartphones und Co.