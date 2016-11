Villingen-Schwenningen Zweitklässler legen Fitnesstest ab

Der Badische Sportbund (BSB) geht mit der Aktion "Toben macht schlau und fit" dagegen vor. Gestern und heute nehmen in der Romäusturnhalle 260 Zweitklässler aus allen Villinger Grundschulen an einem Fitnesstest teil, der zwar in erster Linie Spaß machen, aber auch koordinative und konditionelle Defizite zutage fördern soll.

Dafür ist Friederike Link von der baden-württembergischen Sportjugend, Teil des BSB, angereist. Ihr zur Seite stehen der Turnverein 1848 Villingen, Schüler sowohl des Romäusring-Gymnasiums als auch der Bickebergschule, die Stadt als Schulträger und das Staatliche Schulamt.

Kinder werden auch gewogen und vermessen