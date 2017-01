Villingen-Schwenningen Zweiter Zunftmeister begeistert mit Auftritt

Und dann kam er doch noch: Der Oberbürgermeister. Rupert Kubon, imitiert vom Zweiten Zunftmeister Lutz Melzer, suchte also doch noch das Duell mit dem Schwenninger Zunftmeister. "Dass es hier im Beethovenhaus so warm sei, das habe einen einfachen Grund" – wie ihm Baubürgermeister Detlev Bührer erklärt habe – "man versucht so die Wasserschäden des Gebäudes zu trocknen." Und was die Querelen um die Parkplatzsituation der Neckarhalle betreffe, sei die Lösung des Problems längst gefunden. "Wenn wir ehrlich sind, bauen wir die Halle sowieso nur für die Narrenzunft. Und deren Gäste sind es schließlich gewöhnt, sich rings um das Beethovenhaus einen Parkplatz zu suchen."

Beim anschließenden Gschell-Abstauben durch Markus Stegmann und Bärbel Noel wurden nicht nur die Häser fasnetsfrisch gemacht, sondern auch zahlreiche Mitglieder der Zunft, deren Ausrutscher und Missgeschicke des vergangenen Jahren aufgedeckt wurden. So staubte es kräftig bei Ully Hugger, der nach verspäteter Heimkehr aus der Zunftstube zuhause erklärte, er sei lediglich den vielen Umleitungsschildern in Schwenningen gefolgt und habe deshalb so lange gebraucht. "Wir glauben ja eher, es waren die starken Ventilatoren mancher Kneipen, die ihn dort hinein zogen", sagte Markus Stegmann. Und auch bei Raphael Rabe, der im vergangenen Winter aus Verlegenheit und Streusalzmangel Zucker vor seinem Haus streute, musste Bärbel Noel fleißig die Altlasten abstauben.