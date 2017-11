Villingen-Schwenningen Zweite Generation bestens vorbereitet

Die Unternehmensgeschichte beginnt im Prinzip bereits 1981, denn in diesem Jahr machte sich Gabriele Bubori nach erfolgreicher Lehre als Dekorateurin selbstständig. Ein Jahr später gründete Vladimir Bubori nach Ende des Studiums das gleichnamige Atelier als Grafikbüro.

Nach Anfangsjahren in Dauchingen erfolgte 1987 die Gründung der Bubori GmbH mit Bezug von Geschäftsräumen in der Schwenninger Staufenstraße. Seit 1996 ist die Firma in Weilersbach ansässig. Zum Jubiläum existiert die Bubori GmbH weiter, die Tätigkeitsfelder werden aber mit Markennamen besetzt. So firmiert der Bereich von Gabriele Bubori künftig unter der Bezeichnung "Decobo". "Wir sorgen dafür, dass die Marke, Produkte oder Dienstleistungen der Kunden perfekt in Szene gesetzt werden. Mit über 30 000 Dekoartikeln ist Decobo nicht nur einer der führenden Dekorationsprofis zwischen Stuttgart und Zürich – sondern auch ein ganz ­besonderer. Denn wir fertigen unsere Arbeiten zum größten Teil von Hand, um sie exakt auf die Bedürfnisse der zuzuschneiden", so Gebriele Bubori.

Der Messebau und die Raumkonzeption firmiert in Zukunft unter der Marke Exfair, um individuelle Lösungen mit dem besonderen Etwas für Kunden umzusetzen. Damit ist auch die künftige Übernahme des Unternehmens durch die Söhne Niklas und Manuel Bubori vorbereitet, die dieses Jahr das Designstudio Bubori als Werbeagentur in Villingen-Schwenningen gegründet haben und eigene Kunden bedienen – oder im Wege des Crosssellings zum Beispiel Online-Angebote für Bestandskunden der Bubori GmbH anbieten.