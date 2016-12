Villingen-Schwenningen Zweierlei Punk und ein Gruß von Cro

VS-Villingen. Am 23. Dezember wird man sie als Duo wieder in der Rietstraße antreffen. Der Auftritt der beiden Schulfreunde mit dem gleichen Vornamen wird in diesem Jahr unter einem besonderen Stern stehen. Kein Geringerer als "Cro", der Deutsch-Rapper mit der Pandabär-Maske unterstützt die beiden Flötisten.

Zwar könne Carlo Waibel, so dessen bürgerlicher Namen, nicht selbst nach VS kommen, sagt Matthias Kreutzer, aber er habe zwei Karten für eines seiner nächsten Konzerte gespendet. Die sollen, so der Plan der beiden ehemaligen Fußballer des FC Kappel, über einen Wettbewerb gewonnen werden: "Wer innerhalb von zehn Minuten durch einen besonderen musikalischen, künstlerischen Einsatz am meisten Spenden eintreibt, der gewinnt die beiden Gästelisteplätze für das Cro-Konzert". Am Ende wird der gesamte Erlös gespendet.

"Es gibt in dieser Gesellschaft leider zu viele Menschen, die die Hilfe der Gemeinschaft benötigen. Da wir erst gar nicht den Vorwurf aufkommen lassen wollen, wir würden nur noch für Flüchtlinge sammeln, haben wir uns entschlossen, dieses Jahr neben Refugio auch wieder – wie in früheren Jahren – das Soziale Zentrum am Neckar mit Spenden zu bedenken. Es spielt für uns keine Rolle, welche soziale, kulturelle, religiöse oder sonstwelche Herkunft ein Mensch hat. Wenn er die Hilfe der Gemeinschaft benötigt, sollten wir im Sinne der Menschlichkeit füreinander einstehen", sagen die beiden Mathiase. Die Performances werden von 15 bis 17 Uhr laufen, Anmeldungen dafür werden ab 14 Uhr am Stand entgegengenommen. Ab 11 Uhr kann man bei Glühwein und Waffeln Freunde treffen und dem Sound von "Zweierlei Punk" lauschen. "Das ist zwar nicht immer ein musikalischer Genuss, aber es erzeugt Aufmerksamkeit", sagt Matthias Kreutzer und grinst. Matthias Ziegler sieht das naturgemäß etwas anders, schließlich spielt er bei der Villinger Alternativ-Indi-Band "We are". Im wahren Leben ist Matthias Kreutzer zumeist in Anzug und Krawatte unterwegs. Er arbeitet bei der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für das Verwaltungsmanagement in Köln – eine Unterorganisation des Deutschen Städtetages. Sein Freund ist Leiter einer Lehrrettungsschule des DRK-Verbandes Württemberg in Isny im Allgäu.