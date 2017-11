Das Duo "Zweierlei Punk" wird erneut kurz vor Weihnachten in der Villinger Rietstraße die Passanten mit mit hartem Blockflötenpunk überraschen. Am Samstag, 23. Dezember, werden Matthias Kreutzer (rechts) und Matthias Ziegler (links, hier mit OB Rupert Kubon) für den sozialen Zweck musizieren. Die gesammelten Spenden gehen an Refugio und dem Sozialen Zentrum am Neckar. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Foto: Köhler