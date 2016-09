Villingen-Schwenningen Zweieinhalb Stunden lang reiht sich Pointe an Pointe

"Wenn Sie mit mehr Fragen aus dem Saal gehen, als Sie mit hineingenommen haben, ist das Ziel des Abends schon erreicht", ging es weiter. Zweieinhalb Stunden brannte Sieber ein Feuerwerk ab, bei dem niemand verschont wurde, seien es die Banken, die Politiker oder gar die Lehrer. Mancher Lachausbruch bei den Zuhörern erstarb, denn was sich da so lustig anhörte, war sarkastisch, ein Blatt nahm der Kabarettist nicht vor den Mund. Mit dem Thema Flüchtlinge könne man jede Party sprengen, so Sieber. Frauke Petry habe verkündet, man solle die Flüchtlinge auf Inseln unterbringen, da sei man auf Sylt böse zusammengezuckt. Nein, gab er Entwarnung, die Inseln sollten schon außerhalb Europas sein.

Dann ging es den Handybenutzern an den Kragen. Tief gebückt schlurfte Sieber über die Bühne, den Blick stramm auf das Handy gerichtet. "Ja, in Augsburg hätte man die Ampeln probeweise im Boden versenkt, damit die Handy­glotzer nicht daran hängen bleiben", wusste er. Und erst auf der Autobahn: "Wenn Dir auf der Autobahn ein LKW hinten ins Heck brummt, dann ist es ein LKW-Fahrer, der beim Fußnägel schneiden eingepennt ist". Die Apps und Algorythmen machen das Programm, der freie Wille werde das sein, was sie übrig gelassen haben und "wir sind zufrieden damit", wetterte er. Gruselige Vorstellung, aber Sieber gibt sich optimistisch, so heißt auch sein Programm "Hoffnungslos optimistisch".

In der Bäckerei Häberle sei der Notstand ausgebrochen und sie habe beschlossen, dass sie, wenn die Tankstelle um die Ecke weiter Brötchen verkaufe, selbst zu jedem Brötchen fünf Liter Diesel spendiere.