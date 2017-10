VS-Villingen. Ein 46-jähriger Audi-Fahrer hat am Dienstag gegen 14.10 Uhr im Kreisverkehr beim Schwarzwald-Baar Klinikum eine vor ihm fahrende 23-jährige Opel-Fahrerin übersehen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach Angaben der Polizei musste die 23-Jährige verkehrsbedingt an der Ausfahrt des Kreisverkehrs in Richtung Villingen anhalten. Dies bemerkte der Fahrer des Audis vermutlich aus Unachtsamkeit nicht. Bei dem Unfall wurde die 23-Jährige leicht und ihre Beifahrerin schwer verletzt. Die Beifahrerin des Opels musste mit einem Rettungswagen ins nahegelegene Klinikum gebracht werden. Der 46-jährige Audi-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro.