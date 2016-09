Villingen-Schwenningen. Ein heftiger Auffahrunfall ereignete sich auf der Querspange der B 523 am Kreisverkehr zwischen "Neuer Markt" und "Auf Herden". Eine Renault-Fahrerin musste verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 40-jähriger Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Dabei wurden im gerammten Renault zwei Insassen verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 16 000 Euro.