Villingen-Schwenningen. Zwei verletzte Personen und rund 15 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 21.40 Uhr auf der Saarlandstraße in Villingen ereignet hat. Eine 47-jährige Autofahrerin missachtete laut Polizeibericht an der Kreuzung der Zähringerstraße die Vorfahrt eines 63-jährigen Fahrers. Die beiden Autos stießen heftig zusammen. Der 63-Jährige und die Beifahrerin der Frau wurden beim Zusammenstoß verletzt.