Villingen-Schwenningen Zwei Verletzte bei Unfall nahe Tannheim

Die Einsatzkräfte wurden gegen 6.45 Uhr alarmiert, nachdem es an der Tannheimer Kreuzung zu einem heftigen Zusammenstoß gekommen war. Nach ersten Angaben der Polizei war ein Linienbus von Überauchen her

kommend in Richtung der Kreuzung gefahren. Hierbei überfuhr der Fahrer das dortige Stoppschild und konnte aufgrund herrschender Straßenglätte den kleineren Bus anscheinend nicht mehr zum Halten bringen.

Dies blieb nicht ohne Folgen: Ein aus Richtung Wolterdingen in die Kreuzung einfahrender Fiat-Fahrer hatte keine Chance, mehr den Zusammenstoß zu verhindern, es kam zu einer heftigen Kollision. Die beiden Fahrzeugfronten wurden stark beschädigt. Zudem verletzten sich die Fahrer, einer davon schwer.

Der Bus war zum Zeitpunkt des Unfalls ohne Fahrgäste unterwegs. Dennoch eilten zahlreiche Rettungskräfte an die Unfallstelle – darunter die Feuerwehren aus Villingen, Tannheim und Pfaffenweiler sowie zwei Rettungswagen, ein Krankenwagen und ein Notarzt.