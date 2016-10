Villingen-Schwenningen Zwei Verletzte bei Unfall an der Gaskugel

VS-Villingen. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung der Donaueschinger Straße und der Straßburger Straße bei der "Gaskugel". Eine 19-jährige Lenkerin eines Kleinwagens der Marke Daewoo war, von der Stadtmitte kommend, in Richtung B 33 unterwegs. Zu dieser Zeit hatte sich an der mit einer Ampel geregelten Kreuzung bereits ein kleinerer Rückstau gebildet. Ungeachtet dessen fuhr die 19-Jährige ungebremst in das Heck eines Passat-Kombis. Bei dem Unfall wurden die 19-jährige sowie der 84-jährige Passat-Fahrer nicht unerheblich verletzt, teilt die Polizei mit. Nach einer Erstbehandlung durch die Rettungskräfte wurden die beiden verletzten Personen mit dem Rettungswagen ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die junge Frau an Bewusstseinseintrübungen litt und eventuell unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Zeugen gaben an, dass sie bereits an der vorangegangenen Einmündung Donaueschinger Straße und Fürstenbergring mit stehendem Fahrzeug zwei Grünphasen der Ampel verstreichen ließ, ohne weiterzufahren. Erst bei der dritten Grünphase sei die junge Frau mit starker Beschleunigung angefahren und habe kurz danach den Unfall verursacht. Auf richterliche Anordnung wurde bei der 19-Jährigen zur Klärung der näheren Umstände eine Blutprobe entnommen.