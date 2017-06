Villingen-Schwenningen Zwei Teams spielen in Landesliga

Eine lebhafte Diskussion entwickelte sich zur Frage, ob eine vierte Mannschaft angemeldet werden sollte. Einerseits wurde vorgetragen, dass der Verein nicht genügend Spieler besitze, um 32 Aktive gleichzeitig ans Brett zu bringen. Andererseits brachten die Befürworter vor, dass für junge Spieler ansonsten keine Wettkampfmöglichkeit bestehe und Abwanderung drohe – so wie man es in der jüngeren Vergangenheit und aktuell mit dem Wechsel zweier Nachwuchsspieler nach Bräunlingen erleben musste. In einer Abstimmung gab es bei wenigen Gegenstimmen eine deutliche Mehrheit für das vierte Team, das nun in der Bezirksklasse, der untersten Liga, gemeldet werden soll.

Neue Spieler sind beim Schachclub Villingen-Schwenningen immer willkommen. Das Jugendtraining findet freitags ab 17 Uhr in der VHS in Villingen am Münsterplatz statt. Schach für Senioren und Jedermann wird dienstags ab 14 Uhr in der Cafeteria im Seniorenzentrum im Welvert, Konrad-Adenauer-Straße 6-8, in Villingen angeboten. Freies Spiel und die Vereinsturniere finden freitags ab 19 Uhr in der VHS in Villingen und in der Friedensschule in Schwenningen statt.