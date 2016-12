Talentierte Fußballspielerinnen nahmen beim traditionellen Fußballturnier für Mädchen am Gymnasium am Romäusring in Villingen teil, das bereits zum zwölften Mal stattgefunden hat. Fußball­begeisterte Schülerinnen der Klassen fünf bis zehn kickten mit Feuereifer und vor allem viel Spaß in Vor- und Rückrunde gegeneinander. Das Gymnasium am Hoptbühl war erneut mit einer Gastmannschaft am Start. Dieses Team vom GaH ("Die Anderen") sowie das Team GaR1 hatten am Ende des Turniers die gleiche Punktzahl und standen in der Tabelle vorne. Die Spiele im Romäusring-Gymnasium wurden von Ruhi Gülver geleitet. Die Organisation oblag dem Sportlehrer Armin Stoll, der jeder Spielerin zum Abschluss noch ein Nikolaus-Präsent überreichte. Foto: Hummler