Villingen-Schwenningen Zwei Rottweiler greifen Frau an

In Villingen fielen zwei Rottweiler eine Frau an und verletzten sie. Die Fußgängerin sei mit einer Begleiterin Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, als die Tiere aus einer Hofeinfahrt rannten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Einer der Hunde habe einen Maulkorb getragen, der andere habe die Frau am Dienstag aber unvermittelt in den Oberschenkel gebissen und ihr die Hose zerrissen. Der Besitzer habe weitere Attacken verhindert, indem er das Tier festhielt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Mann. Weitere Details nannten die Beamten zunächst nicht. Auf Anfrage der Polizei sagte ein Sprecher, dass man des öfteren mit Hundebissen zu tun habe, teilweise aus ganz unterschiedlichen Gründen. Manchmal würden zwei Hunde aneinander geraten, die Besitzer würden dazwischen gehen und würden gebissen, teilweise seien es auch Angriffe. Im Bereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen gab es Mitte Mai einen schweren Fall. Dabei musste der Hundebesitzer verreisen, sein Sohn, der in der Nachbarschaft wohnt, war beauftragt, sich um die beiden Hunde zu kümmern. Dieser wurde jedoch von den Tieren mit über 50 Bissen verletzt und musste längere Zeit stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Erst in der vergangenen Woche hatte ein Hund der Rasse Kangal in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) eine 72-Jährige auf einem Fußweg angefallen und totgebissen. Die Seniorin starb an ihren schweren Verletzungen an Kopf und Hals.

Unter anderem an der Rasse Rottweiler und Kangal scheiden sich die Geister. Müssen beide Rassen in Baden-Württemberg nicht zum Wesenstest, sieht es in Bayern schon anders aus. Dort wird "die Gefährlichkeit der Rasse vermutet", dieses kann aber widerlegt werden durch einen Wesenstest. Dieser wird durch die jeweilige Stadtverwaltung, bei der die Hunde gemeldet sind, angeordnet, beziehungweise verlangt.