Villingen-Schwenningen. Zwei leicht verletzte Personen und etwa 9000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend gegen 20.50 Uhr auf der Kreuzung der Saarlandstraße mit der Zeppelinstraße in Villingen ereignet hat. Nach Angaben der Polizei wollte ein 19-jähriger CorsaFahrer die Kreuzung mit der Saarlandstraße geradeaus überqueren, missachtete jedoch ein "Stop"-Schild. In der Folge stieß er mit einem Smart zusammen, dessen 41-jähriger Fahrzeuglenker auf der bevorrechtigten Saarlandstraße fuhr. Beim Zusammenprall driftete der Smart nach links ab und stieß gegen einen am Straßenrand geparkten Ford Ka. Der Fahrer des Smarts und eine 37-jährige Mitfahrerin zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und mussten mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Smart und den erheblich beschädigten Corsa des Unfallverursachers.