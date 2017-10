Villingen-Schwenningen Zwei Partner, eine gemeinsame Sache

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ihre Mission ist die Wirtschaft in der Region. Und gemeinsam wollen sie für diese viel bewegen. Das stellte bei seinem Besuch in der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg das neue Mitglied der Institutsleitung der Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung in Villingen-Schwenningen, Alfons Dehé, klar. Im gemeinsamen Gespräch unterstrichen Dehé und IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez die Zusammenarbeit beider Häuser. Insbesondere das von IHK initiierte Technologienetzwerk Technology Mountains soll seine Netzwerkarbeit noch stärker mit Hahn-Schickard verzahnen.

Innovationen von der Idee bis zum fertigen Produkt

"Es freut mich sehr, meine Expertise auf dem Gebiet der Mikrosystemtechnik in regionale Kooperation einzubringen. Insbesondere in diesen intensiven Kundenbeziehungen gelingt es uns, Innovationen von der Idee bis zum Produkt zu transferieren", so Alfons Dehé. "Wir sind mit TechnologyMountains mit dem Ohr am Gleis", sagt Thomas Albiez.