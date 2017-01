Villingen-Schwenningen Zwei Mal Gold für Kreisverband

Im Rahmen des Projekts "Stufen zum Erfolg" haben die Wirtschaftsjunioren vielen Jugendlichen Tipps beim Start in das Berufsleben gegeben, unter anderem durch die Simulation von Bewerbungsgesprächen. Abschließend bedankte sich Carmen Mühlpforte bei ihrem Vorstandsteam sowie den beiden ehemaligen Vorsitzenden, Kirsten Wolf und Florian Klausmann, für die Unterstützung. Zum neuen Vorsitzenden wurde Stefan Eberhardt gewählt, der 2016 schon als Stellvertreter agiert und unter anderem den Gründerabend organisiert hat. Unter seiner Führung starten die Junioren in ein weiteres Jahr voller Höhepunkte: Anlässlich des 150-jährigen Bestehens der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg veranstaltet der WJ-Kreis 2017 eine Schwarzwald-Konferenz. Vom 6. bis 8. Oktober werden sich Unternehmer und Führungskräfte aus Europa im Schwarzwald treffen, um die Region kennenzulernen und sich auszutauschen.

Ein neues Projekt ist in Kooperation mit der Stiftung Lernen Fördern Arbeiten aus Rottweil geplant. Hier geht es insbesondere um die Unterstützung junger Erwachsener beim Einstieg ins Berufsleben. "Mit einem spannenden Programm knüpfen wir nahtlos an 2016 an", versprach Eberhardt und dankte den Mitgliedern für das Engagement.

Den neuen Vorstand bilden Stefan Eberhardt (Vorsitzender), Carmen Mühlpforte (Past President), Miriam Laufer (Mitglieder und Interessenten), Michael Lachenmaier (Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen), Thomas Nyga (Marketing und Kommunikation), Alexander Wünsch (Projekte), Sebastian Schwind (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender) und Nicole Trautwein (Verein-Online & Website).