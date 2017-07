Villingen-Schwenningen Zwei leicht Verletzte

Vorausgegangen war dem Unfall eine Vorfahrtsverletzung, als eine Audi-Fahrerin vom Außenring kommend auf die Kreisstraße in Richtung Nordstetten fahren wollte. An der dortigen Kreuzung übersah sie einen von Nordstetten kommenden Audi, der ebenfalls von einer Frau gefahren wurde und aufgrund einer Stopp-Stelle vorfahrtsberechtigt war. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge schwer beschädigt wurden. Beide Fahrerinnen, die alleine in ihren Autos saßen, zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst behandelt und anschließend zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. Die Feuerwehr Villingen kümmerte sich um den Brandschutz, anschließend barg ein Abschleppunternehmen beide neuwertigen Fahrzeuge. Die Kreisstraße musste teilweise gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.