Villingen-Schwenningen Zwei Leben von Diensterfüllung

Ab 1967 verlegte sich der Schwerpunkt der Arbeit auf die Einrichtung einer Werkstatt für Behinderte. Heute, nach 50 Jahren erfolgreicher Arbeit, ist die Lebenshilfe eine feste Größe in der Region und hat sich stets weiterentwickelt mit den Werkstätten für geistig und psychisch Behinderte, dem Wohnheim sowie der Förder- und Betreuungsgruppe. Es wurden drei gemeinnützige Gesellschaften gegründet, die Behinderten-Werkstätten VS, die Reha-Werkstatt und die Lebenshilfe-Heimstätten. Geschäftsführerin aller drei Gesellschaften und Geschäftsführerin des Vereins Lebenshilfe ist von Beginn an Liselotte Gebauer.

Den Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen, das habe sie immer erfüllt, schaut Liselotte Gebauer zurück und in die Zukunft. Im Mai sind die Arbeiten für den Anbau der Werkstätten der Lebenshilfe für psychisch Kranke im Steinkirchring mit zusätzlich 42 Plätzen bezugsfertig. Zudem geht es mit dem Umbau von Zwei- in Einbettzimmer in den Wohnheimen in der Schluchseestraße voran. Teilweise seien die Zuschussbewilligungen bereits erteilt.

Was die Geburtstagsfeierlichkeiten betrifft, weicht Liselotte Gebauer aus. "Wir werden das erst festlegen – irgendwann zwischen den beiden Tagen". Damit werde einer Tradition gefolgt, denn in den 63 Jahren, in denen sie verheiratet sind, wurden sie nie an dem Tag gefeiert, sondern meistens an den Wochenenden.

Seit Gerhard Gebauer sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurückgezogen hat, weil er gesundheitlich angeschlagen ist und die meiste Zeit in der geriatrischen Reha-Klinik am Klosterwald verbringt, ist es noch ein bisschen ruhiger um die Ehrentage geworden. In seiner aktiven Zeit hat er es gehalten wie seine Frau: Kürzer treten war seine Sache nicht. Die Integration der beiden Städte Villingen und Schwenningen wurde Gerhard Gebauers Lebensaufgabe, er lebte VS.

Seiner Vorstellung eines nicht nur politischen, sondern auch räumlichen Zusammenwachsens wurde zwar aufgrund landespolitischer Entscheidungen zunächst Grenzen gesetzt, doch habe die gemeinsame Stadt ihre Bewährungsprobe schon längst bestanden, hatte er bei seinem 85. Geburtstag gesagt. Im Ruhestand kandidierte Gebauer 1999 für den Gemeinderat. Ihm liege das Schicksal der Stadt am Herzen, argumentierte er – und ging als Stimmenkönig der SPD aus der Wahl hervor. 2004 und 2009 wurde er erneut in den Gemeinderat gewählt. Freizeit blieb auch sonst ein Fremdwort. Gebauer baute die geriatrische Reha-Klinik im Zentralbereich auf, die 1998 eröffnet und mittlerweile erweitert wurde.