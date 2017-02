Villingen-Schwenningen Zwei Kühlschränke auf die Mitterkaseralm

Schon im Gründerjahr erreichte die Firma einen sechsstelligen Umsatz. Momentan erwirtschaftet Cargo International mit zehn Mitarbeitern und dem kompletten Service der Emons Spedition über drei Millionen Jahresumsatz. Wichtig ist dem Geschäftsführer, dass sein Unternehmen in einem gesunden Maß wächst. Dies bedeutet, dass neue Märkte auch ordentlich in den Geschäftsablauf integriert werden können.

Denn in diesem Jahr will man weiter expandieren: Österreich und die Schweiz sind das Ziel. In Österreich kann durch dessen EU-Mitgliedschaft ohne weiteres der Vertrieb aufgebaut werden. Bezüglich der Schweiz laufen die rechtlichen Abstimmungen bezüglich der Geschäftstätigkeit. Auch in Deutschland wird man sich nicht ausruhen. Der Paket- und der Speditionsversand sowohl von Privatleuten als auch das Firmengeschäft soll weiter ausgebaut werden.

Abseits des Tagesgeschäfts klopfte die Redaktion von "Grip – Das Motormagazin" von RTL II ein drittes Mal an, um den Paketversender für einen Wettversand anzufragen. Und da aller guten Dinge drei sind, ging man darauf ein. Dieses Mal war der Start in Duisburg. Während Cargo International wieder auf sein bewährtes Netzwerk zugriff, das aus der eigenen Dienstleistung und der Versandleistung der Emons Spedition bestand, gingen das Fernsehteam mit einem VW-Amarok auf Tour. Es galt zwei Minibar-Kühlschränke auf die Mitterkaseralm zu bringen. Der Sendetermin ist der kommende Sonntag, 19. Februar, um 18 Uhr.