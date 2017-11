VS-Obereschach. Zu seinem zweiten Kirchenkonzert lädt der Chor "Colours of Pop" am Samstag, 18. November, 19 Uhr, und am Sonntag, 19. ­November, 18 Uhr, in die St. Ulrichskirche Obereschach ein.

Unter dem Motto "Rock, Pop und Halleluja – CoP meets Kirche" will der Chor unter der Leitung von Selina Fritz und mit Matthias Faller am Klavier in der kalten Jahreszeit und auf den Advent hin mit lebhaften Rock- und Pop-Songs etwas Wärme in die Familien bringen.

Für weitere Wärme sollen Solisten und der Kinder-Projektchor unter dem Motto "Coole Kids ganz groß" sorgen.