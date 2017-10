Villingen-Schwenningen Zwei Kandidaten stellen sich vor

Noch bis Ende dieser Woche wird der Jugendgemeinderat für Villingen-Schwenningen neu gewählt. Etwa 7000 Jugendliche sind aufgerufen wählen zu gehen. Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren, die in Villingen-Schwenningen wohnen oder hier zur Schule gehen. Die Jugendlichen, die nicht in VS wohnen, mussten sich allerdings zuvor beim Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport melden, um im Wählerverzeichnis registriert zu werden. Ansprechpartnerin ist dort Nadine Schumacher, die die Wahlen organisiert. Auch Jugendliche, die über keinen deutschen Pass verfügen, sind wahlberechtigt.

Nun haben sich zwei Kandidaten für den Jugendgemeinderat am Gymnasium am Hoptbühl den wahlberechtigten Schülern vorgestellt. Während die 18-jährige Lea Bloß vom Gymnasium am Romäusring bereits zum zweiten Mal antritt, kandidiert der Schüler vom Gymnasium am Hoptbühl, Luka Borkovic (17), zum ersten Mal. So konnte Lea Bloß bereits von ihren Erfahrungen berichten.

Die Jugendvertreter werden für ein Jahr gewählt und tagen alle vier bis acht Wochen. Zusätzlich zu diesen Vollversammlungen können sich die 20 gewählten Jugendlichen in Ausschüssen engagieren, in denen Projekte für Jugendliche erarbeitet und beraten werden.