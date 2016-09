Villingen-Schwenningen Zwei junge Musiker am Kontrabass

VS-Villingen. Die von der Musikakademie und dem Sinfonieorchester VS gegründete Jugendorchesterakademie findet in der ganzen Region Beachtung. Bei dem Festkonzert am Montag, 3. Oktober, spielen zwei junge Kontrabassisten mit, die von ihrem Lehrer und Mentor Zenon Kazimierz-Strittmatter intensiv auf das Konzert vorbereitet worden sind.

Dozent aus Bad Dürrheim

Der in Bad Dürrheim lebende Kazimierz-Strittmatter ist seit vielen Jahren Dozent an der Musikakademie und Stimmführer im Sinfonieorchester. Justus Kneissle aus Villingen und Ferdinand Hirschmüller aus Salem sind nach einem Probespiel, das von Dirigent Jörg Iwer beurteilt worden ist, in die Jugendorchester-Akademie aufgenommen worden. Diese ist gegründet worden mit dem Ziel, jungen Musiker die Möglichkeit zu geben, Praxiserfahrungen zu sammeln.