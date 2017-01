Zwei junge Männer sind gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Bad Dürrheim und Marbach verletzt worden. Ersten Angaben der Polizei zufolge waren sie mit ihrem BMW von der Bundesstraße 33 in Richtung Marbach unterwegs, als der Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, auf die Gegenfahrbahn schleuderte, sich im Straßengraben überschlug und anschließend in einem angrenzenden Feld auf dem Dach liegen blieb. Die beiden verletzten Männer konnten sich selber aus dem Fahrzeug befreien und wurden anschließend vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Auch die Unfallursache ist derzeit noch unklar, die winterlichen Straßenverhältnisse könnten eine Rolle gespielt haben. Foto: Eich