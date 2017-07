Villingen-Schwenningen Zwei Jubilare feiern mit ihren ausländischen Freunden

VS-Villingen. Eine besondere Geburtstagsfeier gab es kürzlich in der Erstaufnahmestelle der Flüchtlinge in der Kirnacher Straße in Villingen. Walter Eberhard und Christian Keller feierten gemeinsam 135 Jahre ganz international mit ausländischen Freunden. Sie demonstrierten damit Solidarität mit denjenigen Menschen, für die Eberhard und Keller ehrenamtlich tätig sind.